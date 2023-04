Este lunes ha fallecido el escritor Fernando Sánchez Dragó, una figura muy polémica a quien también le han rodeado las polémicas sexuales. En Más Vale Tarde, recordamos lo que dijo Sánchez Dragó en 'Dios los cría y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...', una conversación que mantuvo con Albert Boadella.

En este libro, se puede encontrar este fragmento, en el que Sánchez Dragó habla de haber tenido sexo con dos menores de 13 años: "En Tokio, un día, me topé con unas lolitas, pero no eran unas lolitas cualesquiera, sino de esas que se visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rimel, tacones, minifalda... Tendrían unos 13 años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras una se iba al váter, la otra se me trajinaba".

La polémica generada cuando hizo esta revelación fue tal que tuvo que salir al paso, explicando que él no había "escrito nada" en ese libro y que se trataba de una "conversación amable" entre amigos. "Yo te doy mi palabra de honor de que jamás he puesto una mano encima a chica que tenga menos de 18 años", defendía.

Su obsesión con la edad era tal que llegó a tomar 68 pastillas, una cantidad que redujo a 48 y hablando de un 'elixir de la vida'. En su casa, tenía un ataúd en el que le gustaba echarse la siesta y meditar.