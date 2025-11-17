Antonio Maestre, sobre el polémico cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla: "España está lleno de inocupados mentales y ofendiditos"

Antonio Maestre reflexiona en este vídeo sobre la propuesta de cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla que ha hecho que su autor reciba insultos y amenazas por incluir una camiseta del Betis o una túnica de La Macarena.

La polémica se ha desatado en Sevilla por el dibujo que ha regalado un pintor a la ciudad y que pretendía ser el cartel de la Cabalgata de Reyes. En él se puede ver una camiseta del Betis y una túnica de nazareno de La Macarena, lo que ha puesto en pie de guerra a los sevillistas y los miembros de la cofradía de la Esperanza de Triana.

Ante esto, Fernando Vaquero, el artista denuncia que ha recibido acoso en redes sociales y que incluso le llaman a su teléfono de madrugada para amenazarle.

"Hay que estar inocupado para dedicarte a amenazar e insultar a un artista por hacer una obra", afirma rotundo Antonio Maestre en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "el problema es que España está lleno de inocupados mentales".

Mientras Cristina Pardo y Juande Colmenero defienden introducir elementos que representen a todo el mundo, el periodista considera que "queda raro regalar a un niño para Reyes la camiseta del Betis y la del Sevilla". "España es el país de los ofendiditos por todo", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.