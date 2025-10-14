David Alandete desvela un sorprendente dato de Trump: "Se ha colgado la foto de la ficha policial en el despacho Oval"

David Alandete analiza en este vídeo la euforia "apenas contenida" en la Casa Blanca tras el papel de Trump en el acuerdo de paz en Gaza y las quejas del presidente de EEUU por su foto en la portada de la revista 'Time'.

Más Vale Tarde conecta con David Alandete, corresponsal en Estados Unidos, para analizar la 'resaca' tras el 'día triunfal' de Donald Trump en Egipto con el acuerdo de paz en Gaza.

El periodista explica en el vídeo sobre estas líneas que nada más entrar a la sala de prensa de la Casa Blanca estaban proyectadas las portadas de los periódicos destacando el papel de Trump, entre ellas la del 'New York Post' que titulaba con "El líder del mundo libre".

Alandete señala que Trump "estaba exultante" y que en una charla con los periodistas que le habían acompañado a Sharm el-Sheij les habría dicho que "se lleva muy bien con los líderes que son tipos duros y mal con los que son débiles".

En la Casa Blanca, afirma, "hay una euforia apenas contenida", además de que la popularidad de Trump "se ha disparado" hasta el punto de que "por primera vez está entrando en positivo".

Sin embargo, Alandete puntualiza que lo que ha conseguido Trump es "una tregua en Gaza" y que "pronto descubrirá que para hacer la paz en Oriente Próximo no basta con este alto el fuego".

Después de este éxito, Trump habría marcado Ucrania como su próximo objetivo, y el periodista apunta a una sorprendente clave: "Melania Trump". En este sentido, comenta que la primera dama anunció hace unos días que, mientras Trump negociaba la paz en Gaza, ella había mantenido "un canal de comunicación directo con Vladimir Putin" que ha servido para liberar a 8 niños ucranianos retenidos.

Alandete también analiza las quejas de Trump por su foto en la revista 'Time' y recuerda que, durante años, en su residencia y su despacho tenía portadas falsas con su cara en la portada. Además, desvela un dato sorprendente sobre el presidente de Estados Unidos: "Se ha colgado la foto de la ficha policial en la puerta del despacho Oval".

Respecto a su reunión con Milei, señala que hay un "enfado tremendo" en la Casa Blanca porque Argentina estaría comprando soja a China y no a Estados Unidos.

