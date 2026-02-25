Antonio Maestre define el fallecimiento del exgolpista Antonio Tejero como "una curiosa serendipia"

Tras el fallecimiento el guardia civil, el periodista conecta con Más Vale Tarde para hablar sobre el fallecimiento y, además, valorar los documentos del 23F que ya se pueden consultar en la página web de La Moncloa.

El exgolpista Antonio Tejero ha fallecido este miércoles a los 93 en Valencia, solo dos días después de que se cumplan 45 años del golpe de Estados y el mismo día que el gobierno haya desclasificado unos 100 documentos del 23F. Antonio Maestre define la muerte del guardia civil como "una curiosa serendipia".

"La desclasificación es tan 'fail' como la característica democrática del señor Tejero", apunta. El periodista comenta que, por ejemplo, Antonio Rubio destapó las escuchas de CESID, pero que en los documentos desclasificados "curiosamente no hay ni transcripciones ni nada, se grabó al rey hasta con Barbara Rey, pero aquí no tenemos ningún tipo de escucha de ningún tipo al respecto".

"Si alguien piensa o cree que, relativo al 23F, lo que nos han desclasificado hoy es lo único que hay... es que es o muy inocente o forma parte de esta España que no quiere saber", añade el periodista, "es una broma". Maestre señala "que haya notas o documentos, que son relaciones de hechos, apócrifos, sin firma y que eso lo pretendan pasar como un documento desclasificado, sin contexto, no vale nada".

El periodista considera que el Gobierno ha desclasificado documentos, simplemente, "para decir que lo ha hecho". "A mí me ofende pensar, de verdad, que alguien piense que esto es serio", comenta, tajante, "es una tomadura de pelo".

Iñaki López señala que en una semana se van a cumplir 50 años de los hechos del tres de marzo, donde "murieron un montón de trabajadores acribillados por la policía ya en, teóricamente, la transición y la democracia". "¿Crees que vamos a saber algo de eso o va a pasar con todo igual?", plantea el presentador al periodista.

Maestre afirma que él es muy escéptico. "No hay ningún interés, no hay ninguna cultura democrática de transparencia en España", expone. El periodista cuenta que él, en varias ocasiones, ha pedido al ministerio de Interior, de Defensa y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las hojas de servicio de los que se había dicho que eran torturadores de la Brigada Político-Social.

"Me decían a mí era que no me podían facilitar la información porque estaban vivos", indica. "Para eso queremos la información", señala, "para intentar saber la información y hacer justicia". "Si la voluntad política que tiene este ejecutivo es esto que ha demostrado hoy, yo creo que no vamos a saber absolutamente nada de lo relevante", sentencia.

