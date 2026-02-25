El abogado de Mouliaá asegura que la segunda denunciante de Errejón tiene "testigos y pruebas periciales": "Hay una serie de conversaciones que serán aportadas"

Alfredo Arrién, que ha asumido también la defensa de esta segunda mujer, asegura en Más Vale Tarde que esos pantallazos se entregarán al juez, aunque explica que no cree que "trasciendan a la prensa", ya que "se podría deducir la identidad de la denunciante".

Una segunda mujer ha presentado una denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Se trataría de una persona conocida que habría sido violada "de manera sorpresiva y violenta" por el exportavoz de Podemos y Sumar. Esta denuncia se suma a la presentada en 2024 por la actriz de Elisa Mouliaá, que hasta ahora había sido la única en dar ese paso, algo de lo que se ha quejado en otras ocasiones, ya que aseguraba sentirse "abandonada" por otras mujeres que, según sus relatos, habría sufrido los abusos de Errejón.

El abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha asumido también la defensa de esta segunda denunciante, sobre la que asegura en Más Vale Tarde que hará "todo lo posible para que no se sepa su identidad".

Respecto a este segundo caso, que especifica que es "un procedimiento independiente" del de Mouliaá, Arrién sostiene que tiene todos los elementos para probar la veracidad de la denuncia: "Tenemos testigos, pruebas periciales y la declaración de la víctima".

"Hay una serie de conversaciones que serán aportadas", añade el abogado. Sin embargo, puntualiza que no cree que esos pantallazos "trasciendan a la prensa", ya que "se podría deducir la identidad de la denunciante".

