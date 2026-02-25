Rodríguez Ibarra recuerda el "mal carácter" y la "falta de respeto a la soberanía popular" de Antonio Tejero el 23F

Juan Carlos Rodríguez Ibarra estuvo en el Congreso el día del 23F. En este vídeo, afirma que no tiene "ningún recuerdo bueno" de Tejero y defiende el papel del rey Juan Carlos a la hora de detener el golpe: "Estoy vivo gracias a él".

Juan Carlos Rodríguez Ibarra reacciona en Más Vale Tarde a la muerte de Antonio Tejero justo el día que se desclasifican los documentos del 23F: "Las casualidades siempre ocurren y no hay que preguntarse por qué", afirma.

Ibarra, que estuvo presente en el Congreso aquel día como diputado del PSOE, recuerda el "mal carácter" y la "falta de respeto a la soberanía popular" de Tejero: "Yo no tengo ningún recuerdo bueno de esa persona", zanja.

El expresidente extremeño recalca que el 23F no entró la Guardia Civil en el Congreso, sino "un grupo de guardias civiles, unos que sabían lo que hacían y otros que también sabían lo que hacían".

Respecto al trato que recibieron de los militares y guardias civiles golpistas, señala que "no fue ni bueno ni malo". En este sentido, cuenta que incluso uno de ellos le dijo a un diputado: "Yo tengo que matar y sé a cuántos".

Para Ibarra, las insinuaciones sobre el papel del rey Juan Carlos forman parte de un intento por "atacar a las figuras principales que hicieron la Transición" y defiende que hoy en día él mismo está vivo "gracias al rey".

El exdiputado también defiende que se desclasifiquen todos los archivos secretos, porque considera que "somos adultos y tenemos capacidad de entender e incluso justificar las cosas que pasaron", entre otras cosas la guerra sucia contra ETA.

Además, sostiene que los diputados de entonces tenían "más sentido de Estado" que los de hoy, pero también "mucho miedo a no repetir lo que había pasado en la Guerra Civil española", lo que hizo posible "una Constitución con la que ha estado gobernando la izquierda y la derecha".

