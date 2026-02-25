Cristina Pardo 'pone orden' en MVT: "Esto parece el Congreso en el 23F, no me hacéis caso y voy a tener que pegar cuatro tiros"

Iñaki López y Cándido Méndez comentan la muerte de Antonio Tejero en este vídeo donde Cristina Pardo tiene que reorientar el debate tirando de humor y con una divertida mención al 23F.

Más Vale Tarde analiza la muerte de Antonio Tejero, el líder del 23F, justo el mismo día que se han desclasificado los documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado.

Iñaki López recuerda que su última aparición pública fue en el cementerio de Mingorrubio el día en que se exhumaron los restos de "su jefe", Francisco Franco.

Benjamín Prado, por su parte, se pregunta si habrá "una concentración ultraderechista" alrededor de la figura de Tejero y recuerda que, cuando falleció su mujer Carmen, hubo "gritos de 'Viva Franco', 'Arriba España' y 'Viva la Guardia Civil'".

Cándido Méndez apunta que de Tejero "se dice teniente coronel y no lo es", ya que, explica, "fue expulsado del cuerpo". "Y suerte que no tiene una calle dedicada", añade Iñaki López, dando pie a una conversación que tiene que parar Cristina Pardo con humor: "Esto parece el Congreso de los Diputados el 23F, que no me hacéis caso y voy a tener que pegar cuatro tiros en el plató".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.