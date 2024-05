Antonio Catalán comparte un amplio análisis en Más Vale Tarde de la situación por la que atraviesa el turismo español. Este lunes, hemos conocido un informe que sitúa a nuestro país lejos de ser considerado como un destino de lujo. Para Catalán, la solución pasa por tener "menos turistas" y "más precio".

"No podemos tener salarios de verdad con turismo de 'low cost'. No puede ser que haya 1.000 pisos turísticos oficiales en Madrid y 14.000 ilegales, esto tiene un problema de seguridad y de masificación", asegura. El presidente de ACHM Hotels By Marriott opina que los clientes "están dispuestos a pagar más" y pone de ejemplo a Canarias, que cree que "no aguanta más turismo".

Además, es partidario de introducir una tasa turística para acabar con el turismo "de medio pelo", con "turismo y salarios 'low cost'". "Si queremos mejorar salarios, tenemos que tirar del precio para arriba", añade Catalán, que también apuesta por regular los pisos turísticos y hacer que sean "un edificio entero".

Por último, reclama al Gobierno que apoye a los jóvenes a la hora de garantizar el acceso a una vivienda a través de "créditos a 30 años". "El tema de la vivienda, con 15.000 viviendas que quitemos no se soluciona el problema. El Gobierno tiene que dar créditos a largo plazo para comprar vivienda. El alquiler no termina de funcionar (...). Dar a la gente joven un crédito a 30 años y se pueda comprar un piso. No tener un piso nos lleva a no tener hijos y a ver quién va a pagar las pensiones", sentencia.