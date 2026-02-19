Ana Polo adelanta que Carlos III "no va a dejar el trono" por la detención del expríncipe Andrés por el caso Epstein, pero anticipa una "crisis enorme"

La experta en la Casa Real británica asegura que "la Familia Real es experta en salir de todas las crisis", por lo que sostiene que sobrevivirá, aunque "ha perdido muchísima popularidad y deben estar saltando todas las alarmas".

Una "crisis enorme". Es lo que Ana Polo, experta en la Casa Real británica, anticipa que vivirá la Corona después de que este jueves haya sido detenido el expríncipe Andrés por su vinculación con el pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein.

No obstante, Polo explica que "la Familia Real es especialista en salir de todas las crisis", por lo que sostiene que sobrevivirá, aunque "ha perdido muchísima popularidad y deben estar saltando todas las alarmas". En consecuencia, sostiene la periodista que "la Corona no se la está jugando, pero la crisis va a ser enorme".

Una crisis que, según la experta, no va a afectar al rey Carlos III, que ha emitido un comunicado tras la detención en el que aseguraba no conocer nada de las conductas del expríncipe. "Carlos no va a dejar el trono, él piensa que con el comunicado puede salir de esta", apunta.

"El argumento de la Casa Real británica de que no sabían nada cuesta creer, porque ayer ya sabíamos por dónde irían los tiros", añade Ana Polo a colación del comunicado del monarca, sobre lo que puntualiza que hay sectores próximos a la Corona que ya hablan de "la necesidad de un exilio" para alejar al expríncipe Andrés de la institución.

