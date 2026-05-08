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Brote en alta mar

El epidemiólogo Juan José Badiola ve "improbable" que la mujer de Alicante que está en aislamiento dé positivo en hantavirus

¿Qué ha dicho? El experto, en Más Vale Tarde, ha hecho hincapié en que para contagiarse ha de haber "un contacto estrecho y duradero" y apunta a que "lo más probable" es que "dé negativo" en su PCR.

Juan José Badiola

Juan José Badiola, director del laboratorio de enfermedades transmisibles emergentes, ha hablado en Más Vale Tarde sobre la evolución del hantavirus. Sobre una enfermedad presente en el crucero MV Hondius y que ha causado la muerte de tres de las 149 personas que en él viajaban.

El epidemiólogo, en sus palabras, considera que es "posible" que la mujer de Alicante que presenta síntomas "dé resultado negativo", más aún después de que la azafata de Ámsterdam no haya dado positivo en hantavirus.

"Es lo más probable. Se necesita un contacto estrecho y duradero", ha afirmado Badiola.

Y ha insistido en ello: "Es improbable que esté contagiada. Está en el hospital, en una habitación aislada y esperando las pruebas PCR con el resultado".

En ese sentido, descarta que haya que hacer sonar las alarmas: "Habría que ver cuántos casos y en qué circunstancias. Se está investigando a todas las personas que se fueron de la isla de Santa Elena y el único positivo es el paciente internado en Zúrich".

Tampoco considera que haya que preocuparse si hubiera "uno o dos casos" más, pero apunta a cuando sí habría que estar alerta: "Si hay cadena de transmisión y aparece uno hoy, mañana otro..."

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