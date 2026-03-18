Ana Pastor, sobre las amenazas de Trump a la OTAN: "Está más debilitada debido a quién está intentando debilitarla"

A partir de las 23:00 h laSexta acoge un programa especial en directo de 'El Objetivo'. Ana Pastor va a entrevistar al exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, para conocer su opinión sobre el conflicto en Oriente Próximo.

Este miércoles Ana Pastor va a dirigir una edición especial de 'El Objetivo' sobre el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo y la nueva amenaza de Donald Trump sobre Cuba. Iñaki López señala que, entre los invitados, el programa va a contar con Javier Solana, exsecretario general de la OTAN.

Uno de los temas que va a tratar con el exministro socialista es la salida de tropas europeas de Irak. La periodista señala que nuestro país formaba parte de una misión "en la que estaban asesorando para estabilizar algunas regiones de Irak". "Eso ya no se está haciendo, ahora hay un conflicto bélico en la zona, por lo tanto, nuestros soldados salen", añade. Pastor indica que la misión del Líbano "es todavía más delicada, pero como es de Naciones Unidas no nos movemos".

Cristina Pardo señala que, en su caso, tiene curiosidad por saber cómo ha sido su trato con los presidentes de EEUU y, por otro lado, su opinión sobre el actual secretario general de la OTAN "que parece un títere de Trump".

"Esta noche se lo vamos a preguntar", adelanta la periodista. Pastor indica que, "en el contexto que estamos viviendo ahora, él ha estado sentado Lariyani hablando del tema de las armas nucleares". La periodista considera que Solana tendrá una reflexión "interesante" sobre las amenazas de Donald Trump a la OTAN ya que "ahora mismo la OTAN está más debilitada por quién está intentando debilitarla", añade.

Otro de los temas que se van a tratar en este especial de 'El Objetivo' son las repercusiones económicas del conflicto. Pastor indica que es algo que se va a acelera. "Ya Irak está diciendo que están teniendo una bajada de la tensión eléctrica por el bombardeo que ha habido en Irán de ese yacimiento de gas", expone. "Todo lo que hasta ahora hemos visto en estos 19 días va a cambiar, parece, desde esta noche, porque se ha recrudecido y dicen que se ha cruzado una línea más", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.