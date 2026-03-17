Almodóvar afirma que se plantea no promocionar su película en EEUU: "Lo mismo que no voy a Corea del Norte, tampoco quiero ir ahí"

En una entrevista con laSexta, Pedro Almodóvar aplaude las reivindicaciones de Bardem en los Oscars y afirma que se plantea no promocionar su película en EEUU: "No quiero ir a un lugar donde haya una dictadura, donde es la ley del más fuerte".

laSexta ha tenido la oportunidad de hablar con Pedro Almodóvar, que este viernes estrena su nueva película, 'Amarga Navidad'.

El director manchego valora en el vídeo sobre estas líneas las reivindicaciones de Javier Bardem en la ceremonia de los Oscar, donde lució la misma pegatina de 'No a la guerra' que llevaba en los Goya de 2003 y defendió la libertad de Palestina.

Almodóvar opina que la gala de los Oscar fue "absolutamente decepcionante" por la "tibieza y la falta de valor" de las estrellas a la hora de posicionarse en contra del conflicto en Irán. Por ello, asegura que se siente "orgulloso" de que fuera Bardem el que rompiera la tónica.

El cineasta también ha afirmado que se está planteando la posibilidad de no promocionar su película en Estados Unidos: "Lo mismo que no voy a Rusia o Corea del Norte, tampoco quiero ir ahí. No quiero ir a un lugar donde haya una dictadura, donde es la ley del más fuerte".

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