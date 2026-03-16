Javier Bardem recupera el 'No a la guerra' de 2003 en los Premios Oscar contra la "guerra ilegal" en Irán y a favor de Palestina

Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem presentan el Oscar a la Mejor Película Internacional durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos), el 15 de marzo de 2026.

Con la misma pegatina que vistió en 2003 cuando España fue escenario de la mayor manifestación de su historia, una marcha contra la guerra en Irak, Bardem ha señalado el conflicto en Oriente Medio como otra guerra "ilegal".

Aunque es la fiesta del cine, la ceremonia de entrega de los Premios Oscar siempre tiene espacio para la política. Como en los Goya, ha habido alguna que otra reivindicación sobre la alfombra roja y también en el escenario, en un contexto en el que a los conflictos entre Rusia y Ucrania se suma la situación en Palestina y la recientemente agravada guerra en Irán, promovida por Estados Unidos e Israel, en la que el ayatolá, Alí Jamenei, ha sido asesinado.

Y entre las voces más reivindicativas ha estado, indudablemente, la de Javier Bardem, quien ya aprovechó en la ceremonia de los Premios Emmy para denunciar, pañuelo palestino al cuello, el genocidio de Israel en Gaza. En esta ocasión, el actor español lo ha hecho apareciendo con la pegatina del 'No a la guerra' en la solapa de su chaqueta, la misma que millones de personas llevaban en España en 2003 cuando tuvo lugar la mayor protesta contra el conflicto en nuestro país, la manifestación contra la guerra en Irak.

"El cine hay que celebrarlo, da de comer a muchísima gente, pero también hay que aprovechar el altavoz que tenemos para hablar de las cosas que están creando tanto dolor en el mundo", ha señalado Bardem ante los medios, calificando la guerra contra Irán como otra guerra "ilegal". Con esta insignia —"la misma pegatina que usé en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak" ha querido recordar que "estamos en las mismas", en un conflicto que está "matando gente inocente". "Entonces eran armas de destrucción masiva [en Irak]; ahora, es acabar con un régimen" que si bien ha calificado como tirano" también ha indicado que está saliendo "reforzado y radicalizado" precisamente por la intervención estadounidense e israelí.

Y, por supuesto, ha querido mencionar a Palestina. "Lo dije en los Emmy y lo digo ahora", ha explicado. Tras los Emmy, a los que acudió con una kufiya palestina al cuello, Bardem recibió duras críticas por llevar, en palabras de The Telegraph, un "símbolo escalofriante de la peligrosa estupidez de Occidente". En este contexto, Bardem ha asegurado que mucha gente lo apoya, aunque no lo haga abiertamente: "La gente me saluda, me apoya al oído... pero ¡dilo!", ha apuntado, recordando que "se pueden hacer las dos cosas", por un lado pertenecer "a este circo" [del cine] y por otro, "denunciar lo que hay que denunciar".

"Somos actores, pero somos ciudadanos antes de nada", ha recordado, subrayando el derecho de todos los ciudadanos a expresar lo que quieran o necesiten. "Y en este caso lo que necesitamos es paz".

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.