Iñaki López, irónico ante la crisis de queroseno en las aerolíneas: "Igual hacemos todos el Camino de Santiago"

Ante la preocupación creciente por la escasez de queroseno para los aviones a causa de la guerra de Irán, Iñaki López tira de ironía y plantea un plan B para las vacaciones que implica mucho menos gasto de combustible.

Por primera vez desde que empezó el conflicto en Irán, Carlos Cuerpo admitía preocupación ante la escasez de queroseno, también en España y a las puertas del verano.

Mientras tanto, el comisario europeo de Energía afirma que podríamos estar ante la crisis energética más grave de la historia. En el resto del Gobierno, salvo Cuerpo, se reconoce cierto nerviosismo, pero transmiten tranquilidad por las reservas de queroseno del país.

Pero ¿qué piensan los españoles? Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntar a la ciudadanía si temen por sus vacaciones. "La preocupación es que a lo mejor un vuelo no salga y nos quedemos tirados", admite un pasajero, mientras que otro transmite su confianza en que "todo va a salir bien".

Algunos aseguran que se han planteado un plan B donde el coche o el tren sean sus medios de transporte. Así lo ve también Iñaki López, que asegura que "como el comisario europeo de Energía tenga razón, igual hacemos todos el Camino de Santiago, que no incluye el uso de queroseno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.