Alan Barroso explica por qué Feijóo "no puede aprovechar" los escándalos en el PSOE: "Si no lo tendrían cantado para llegar a Moncloa"

María Llapart analiza en este vídeo la situación en el PSOE ante los casos de acoso sexual y Alan Barroso explica por qué desde el PP "Feijóo no es capaz de aprovechar" esta situación por los propios escándalos de su partido.

María Llapart desvela en Más Vale Tarde qué es lo que se habló en los corrillos durante la tradicional copa de Navidad en Moncloa, donde uno de los temas principales fueron las denuncias por acoso sexual en el PSOE.

En este sentido, la periodista señala que la teoría del partido es que "están pagando la novatada de un 'Me Too' a la española" y que "creen que lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y demostrar al resto de partidos políticos cómo hay que actuar".

Sin embargo, Pablo Montesinos opina que "han hecho lo contrario" al desoír las denuncias contra Paco Salazar durante meses o cuando la mujer que denunció al alcalde de Torremolinos tuvo que ir a la Fiscalía.

Alan Barroso, por su parte, apunta que "Feijóo no es capaz de aprovechar" los escándalos en el PSOE, ya que hace unos meses en el PP "sacaban de la Xunta de Galicia a un tipo acusado de presunto acoso aplaudiéndole".

Además, señala que el líder del PP habla de honradez "al lado de una señora que es presidenta de Madrid y vive en el piso de un tipo que presuntamente lo ha pagado con dinero de un fraude fiscal". "Lo tienen crudo, porque si no lo tendrían cantado para llegar a la Moncloa", sentencia.

