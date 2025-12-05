Afra Blanco, tras el escándalo del hospital de Torrejón: "Ayuso es consciente de cuál es el modelo que defiende"

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado ante el escándalo del hospital de Torrejón. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha prometido erradicar "cualquier mala práctica". A pesar de ello, no va a romper con Ribera Salud.

"Hay una cosa que jamás vamos a escuchar de un hospital público, y que sí que lo escuchamos en aquellos que son de gestión privada", indica Afra Blanco, "y es la frase de qué actividad nos interesa más hacer". La sindicalista expone que no entiende "como se puede tener tantísimo morro como tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que, a ella, lo que le importa, son los trabajadores".

Blanco afirma que si Ayuso defendiera a los trabajadores de ese hospital "habría dicho que, ya en mayo, son los propios trabajadores los que denuncian que se está priorizando a los pacientes en función de su rentabilidad". "Isabel Díaz Ayuso es perfectamente consciente de cuál es el modelo que defiende", sentencia Afra.

Cristina Pardo señala que, para ese modelo, "necesitan contar, necesariamente, con la complicidad de los médicos". "Esa es la parte de la ecuación que yo no veo", reflexiona, ya que, en su opinión, un médico no está entrenado "para engordar las listas sino para atender a la gente".

"No cuentan con su complicidad", afirma Afra, "en mayo ya se movilizaron". Blanco expone que se escucha continuamente a los profesionales de la sanidad "avisando, precisamente, de este hecho: la externalización es precarización".

