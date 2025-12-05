Luis Calero recorre Sevilla en 'Un país para viajárselo' y se pierde entre sus encantos

El periodista ha surcado las aguas del Guadalquivir, visitado La Giralda o posado en la Plaza de España. Además, ha probado las espinacas con garbanzos de El Rinconcillo.

Aprovechando la buena temperatura que todavía hace en Andalucía, el periodista Luis Calero y su sección 'Un país para viajárselo' se han marchado hasta Sevilla para conocer todos los entresijos de la ciudad que, según el medio británico 'The Telegraph', es la mejor ciudad del mundo.

Lo primero que ha hecho Calero al llegar a la ciudad hispalense ha sido navegar por las aguas del río Guadalquivir en compañía de Juan Castro, trabajador de Guadaluxe Cruceros. Castro ha recordado que Sevilla llegó a ser "la ciudad más importante del mundo" y que desde ella partieron marineros históricos como Magallanes, Juan Sebastián Elcano o Colón.

Además, al pasar por la Torre del Oro, Castro ha explicado que hay distintas leyendas que pesan sobre ella, pero que la más "típica" tiene que ver con el "adobe y el mortero" con el que está construida y que "untado con paja daba un reflejo" que la hacía parecer de oro.

Por otra parte, su compañero Gabriel Martínez, le ha enseñado desde el barco el barrio de Triana y la calle Betis. "Es importante, siempre ha sido, y es muy especial", ha comentado al respecto. Precisamente Martínez ha sido el encargado de recomendarle a Calero su siguiente parada, el bar más antiguo de España: 'El Rinconcillo'.

Allí le esperaba al periodista Javier de Rueda, copropietario del local, que ha detallado que el bar tiene "355 años de antigüedad" y aun a día de hoy "se conservan muchas cosas originales de aquella época". Una de ellas es el suelo de Tarifa, hecho de "losa auténtica", así como "parte del techo" y una botella del fundador que es una "de las más antiguas que tiene el local".

Pero como ya iba siendo la hora de comer, de Rueda le ha obsequiado a Calero con la tapa típica del bar: las espinacas con garbanzos. "Eso quita el sentido, le quitó el sentido hasta a Harrison Ford", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que "la mujer se tomó dos raciones".

Ya con el estómago lleno, el periodista se ha dirigido al casco histórico para encontrarse con Raquel Rubia, directora de Raquel Rubia Tours. Ella se ha encargado de mostrarle la Plaza del Triunfo, donde están ubicados tres monumentos patrimonio de la humanidad. Igualmente, en esa plaza estaban representados los tres poderes fácticos de la época: "El poder religioso con la Catedral de Sevilla, el poder económico con el Archivo General de Indias y el político con la maravillosa fortaleza que es el Alcázar".

Después han visitado La Giralda, que en palabras de Rubia es "la construcción más icónica" de la ciudad. "Se inaugura en 1198, que hoy día es el campanario principal de la ciudad, pero que fue la torre minarete de la mezquita principal de Sevilla en su etapa islámica, a finales del siglo XII", ha agregado.

Antes de acabar, han recorrido las calles del barrio de Santa Cruz, uno de los más emblemáticos. Una de las cosas que más ha llamado la atención a Calero es la estrechez de sus calles, pero Rueda le ha explicado que es "para poder tener mejor temperatura en verano". Además, las calles tienen una forma algo curva para "crear un tipo de brisa, de corriente de aire, para refrescar".

La última parada ha sido la Plaza de España, donde se entremezclan los azulejos de color, el ladrillo y las 144 columnas de mármol. Además, como cada autonomía tiene un lugar en ella, Calero ha aprovechado para hacerse una foto con la de su comunidad.

