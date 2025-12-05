Cristina Pardo, sorprendida por el plato que ha traído Luis Calero: "No daba yo un duro por ti, pero esto está buenísimo"

El reportero ha viajado hasta Sevilla para conocer la ciudad y, además, visitar el bar más antiguo de España. Luis ha podido disfrutar una de las tapas más populares del local: las espinacas con garbanzos.

'Un país para viajárselo' ha llevado a Luis Calero hasta Sevilla. El reportero ha visitado el bar más antiguo de España: el Rinconcillo. Allí ha podido charlar con Javier de Rueda, copropietario del establecimiento que le ha contado que tiene 355 años de antigüedad. "Se conservan muchas cosas originales", indica.

Y, como es habitual, el reportero también ha tenido la oportunidad de degustar alguna de las tapas más tradicionales que sirven en este local. "Como tapa clásica te recomiendo las espinacas con garbanzos", le dice Javier, "eso te quita el sentido, le quitó el sentido hasta a Harrison Ford".

Y no solo Luis ha podido disfrutar de ese delicioso plato. Calero ha llevado dos raciones de esta tapa para que Cristina Pardo y Joanna Ivars la prueben. "Siempre he querido merendar", confiesa la meteoróloga de laSexta.

"Huele de maravilla", afirma Cristina. "Buenísimo", añade la presentadora de Más Vale Tarde después de probarlo. "Sabía que no fallaba", responde el reportero, "sabía que era un valor seguro". "Es espectacular y, además, tiene ese toque de pimentón", añade Joanna. "No daba yo un duro por ti, pero esto está buenísimo", concluye Cristina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.