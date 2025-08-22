Afra Blanco, sobre el asalto a la tienda de bicicletas: "Todo apunta a que sea una actividad profesional y organizada"

El establecimiento sufría el robo de 15 bicicletas de alta gama. El asalto tan solo duró dos minutos lo que podría mostrar que, como señala Blanco, no era la primera vez que los ladrones actuaban.

Una tienda de bicicletas de Jerez ha sufrido un espectacular robo nocturno. El asalto se ha saldado con la pérdida de material por valor de unos 40.000 euros. El robo ha quedado, además, grabado tanto por las cámaras de seguridad del establecimiento como por los vecinos, que se convirtieron en espectadores del asalto. Estos, además, fueron amenazados por los ladrones.

Marina Valdés señala que los robos en comercios suponen pérdidas de 1.300 millones de euros. "No sabemos si, en este caso, lo cubrirá el seguro", indica la presentadora. Mayte Alcaraz expone que en este negocio, en el que se comercializan bicicletas de alta gama, "suscriben seguros que intentan compensar cualquier robo".

La periodista considera que los ladrones conocían el mercado ya que se llevaron las bicicletas más caras, "eso puede ser una buena pista para encontrarlos". Afra Blanco, por su parte, manifiesta su sorpresa por la rápida actuación de los ladrones que, en tan solo dos minutos, consiguen perpetrar su robo.

"Operan de una manera muy concreta, muy decidida y, que conta probabilidad, no es la primera vez que actúan así", indica la colaboradora, "todo parece apuntar a que sea una actividad, en ciertos términos, profesional y organizada".

Blanco indica que el seguro debería poder cubrir la pérdida que ha supuesto el robo. "Estamos hablando de seguros muy específicos y muy concretos", afirma, "y, además, de tiendas que se dotan de toda la seguridad necesaria porque son conocedores del tipo de producto que están vendiendo".