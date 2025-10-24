"Vamos a vengar a Gadafi": dos compañeros de cárcel de Sarkozy, ante el juez por amenazarle

¿Qué ha pasado? Dos reclusos de la prisión de La Santé, donde el expresidente francés ingreso este lunes para cumplir cinco años de condena por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña, han tenido que personarse en un tribunal de París por intimidarle durante el primer día de encierro.

Nicolas Sarkozy ingresó en la cárcel de La Sandé como expresidente, condenado a cinco años por financiación ilegal de su campaña de 2007 con fondos libios. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida por los reclusos. Durante su primer día, dos presos amenazaron de muerte a Sarkozy, diciendo que "lo va a pasar mal en prisión" y "vamos a vengar a Gadafi". Las amenazas se difundieron en TikTok, llevando a la denuncia de dos hombres por posesión de un móvil y amenazas de muerte. Sarkozy está en una celda individual con medidas de seguridad excepcionales, marcando un hecho sin precedentes en Francia.

Pese a que Nicolas Sarkozyllegaba el pasado lunes a la cárcel de La Sandé como el expresidente que es, con una sonrisa y estrechando manos, lo cierto es que la bienvenida del resto de reclusos no ha sido lo que el republicano, condenado a cinco años por la financiación ilegal de su campaña de 2007 con fondos del gobierno libio de Muamar Gadafi, podría haber esperado.

Este viernes por la tarde, dos presos declaraban ante un tribunal de París por amenazar de muerte al expresidente durante su primera jornada en el penal. Según ha adelanto 'Le Figaro', las advertencias contra Sarkozy fueron contundentes. "Lo va a pasar mal en prisión " y "vamos a vengar a Gadafi, lo sabemos todo sobre Sarkozy ".

Las amenazas se han hecho públicas a través de un vídeo difundido en la red social TikTok. Así, han sido denunciados dos hombres: Ange O. por posesión y uso de un teléfono móvil, algo prohibido en su condición de reclusos, y por "facilitar e instigar amenazas de muerte" e Ilies B. por amenazas repetidas, delitos que pueden sumar hasta tres años de cárcel.

"¡Devuelve los millones!"

Lo cierto es que, desde el minuto uno, el expresidente francés está blindado dentro de la prisión. Bajo la custodia de dos policías y en una celda individual, se esperaban los abucheos que también habría recibido a su llegada y también el revuelo que se generó. A pesar de estar alojado en un ala especial, los abucheos y las burlas de algunos internos le llegaron con claridad durante la noche. "¡Devuelve los millones!", gritaban desde otras celdas, recordándole los escándalos que lo llevaron hasta allí.

El expresidente ocupa una celda individual de unos nueve metros cuadrados, equipada con una pequeña televisión, cama y escritorio anclados al suelo, una silla de plástico, estanterías, ducha, inodoro sin tapa, placa calefactora y un mininevera. Dispone también de un teléfono mural con el que solo puede recibir llamadas, nunca hacerlas.

El ingreso de Sarkozy en la cárcel marca un hecho sin precedentes en la historia reciente de Francia ya que, por primera vez, un expresidente duerme como interno ordinario, bajo un estricto protocolo penitenciario y sin privilegios, aunque con medidas de seguridad excepcionales por su estatus.

