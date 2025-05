El abogado de Ana Julia Quezada, tras la denuncia de la madre de Gabriel: "Puedo entender las razones que hay detrás"

Esteban Hernández Thiel actuó como abogado de oficio de Ana Julia Quezada cuando fue acusada de matar al pequeño Gabriel, apodado como 'El pescaíto'. Hoy, entra en Más Vale Tarde para valorar la denuncia que Patricia Ramírez, madre del pequeño, ha realizado sobre la asesina de su hijo: "Me quiere matar", ha asegurado Ramírez en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

La madre de Gabriel ha denunciado ante la Guardia Civil que Ana Julia habría manifestado dentro de prisión su intención de matarla: "Estaba muy enfadada conmigo porque le había roto el documental. Entré en alarma cuando expresó que se quiere vengar de mí. Por otras fuentes tengo constancia de que personas de su círculo también querían vengarse", denunciaba la madre de Gabriel.

"Si la señora, que tiene mi máximo respeto y compasión por su dolor, dice que ha recibido amenazas y que tiene temor, hace muy bien en denunciarlo", asegura en Más Vale Tarde Hernández Thiel, quien ha confesado, no obstante, no haber visto las declaraciones de Ramírez.

Otra cosa es la "evidente situación", asegura el abogado. Es decir, "si ya alguien que está en prisión nos genera miedo porque desde allí puede cometer delitos, eso ya sería cuestión de instituciones penitenciarias". No obstante, "puedo entender las razones de esas manifestaciones, pero por la compasión que me merece su dolor, prefiero no manifestar las razones que pudiera haber detrás de ello", finaliza.