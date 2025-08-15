Mayte Alcaraz, sobre la continuidad de la legislatura: "Una cosa es estar en el poder y otra cosa es gobernar"

La periodista considera que Sánchez se encuentra "en su momento más débil" debido a los casos de corrupción que han salpicado a su partido. A esto se suma que todavía no cuenta con presupuestos.

El gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a la mitad de su mandato. Pero, en la mesa de debate de Más Vale Tarde, han planteado si el presidente podrá agotar la legislatura, hasta 2027, o si, en cambio, deberá convocar elecciones anticipadas.

Mayte Alcaraz considera que si Sánchez puede, agotará su mandato. "Mientras sus socios consideren que cuanto más débil está, y ahora está en su momento más débil, creo que es el último momento que tienen sus socios para seguir aguantando", expone la periodista.

"Pero una cosa es estar en el poder y otra gobernar", apunta Alcaraz. La periodista indica que, si en los dos próximos años lo único que se consigue es que el presidente siga en la Moncloa "sin presupuestos y sin ninguna capacidad legislativa y bloqueando los grandes asustos de Estado, para él será bueno, pero para el país no".

Para Tania Sánchez, esa continuidad dependerá de la evolución de algunos asuntos como, por ejemplo, "si es capaz de volver a negociar unos presupuestos". "La mayoría de la gente da por perdida esa posibilidad", señala, "y yo creo que es posible".