Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, carga contra Ana Julia Quezada: "La asesina de mi hijo me quiere matar"

Desde que Ana Julia Quezada le arrebató la vida de su hijo Gabriel Cruz, conocido también como 'el Pescaíto', Patricia Ramírez ha sufrido la mediatización del caso y ha tenido que lidiar con los presuntos comportamientos irregulares en prisión de la asesina de su hijo para grabar un documental sobre el caso. Es más, Patricia Ramírez ha sido incluso presuntamente amenazada de muerte por la asesina de su hijo.

Así lo ha denunciado este miércoles Ramírez en una rueda de prensa. "La asesina de mi hijo, dentro de prisión, ha manifestado que me quiere matar. Estaba muy enfadada conmigo porque le había roto el documental. Entré en alarma cuando expresó que se quiere vengar de mí. Por otras fuentes tengo constancia que personas de su círculo también querían vengarse", ha indicado.

De esta manera, ha comentado que lo primero que hizo al enterarse de la intención de Ana Julia Quezada fue trasladarse a la Guardia Civil para pedir la protección de sus datos porque, dice, "tengo miedo". "Les hago llegar que estoy empezado a tener llamadas que no controlo y no sé de donde vienen. Sin embargo, archivaron esta denuncia", ha expresado.

Ramírez denunció en mayo que Ana Julia tenía un móvil en prisión

Todo comenzó en mayo de 2024, cuando la madre de Gabriel Cruz denunció que en la cárcel ayudaban a Ana Julia Quezada a participar en un documental sobre el asesinato de su hijo. Lo dijo en una rueda de prensa que ella misma convocó para denunciar estas presuntas irregularidades. Por entonces, Ramírez ya hablaba de que la asesina de su hijo tenía un móvil en su celda.

Tras estas informaciones, en mayo del año pasado prohibieron a Ana Julia Quezada participar en el documental. Además, la madre del 'Pescaíto' pidió ante el Senado un Pacto de Estado para que algunos presos no puedan realizar un documental. Más tarde, en junio, Ramírez presentó la denuncia contra las presuntas irregularidades de la confesa asesina en prisión.

Pero no ha sido hasta este 6 de mayo cuando El País adelantó y más tarde laSexta pudo confirmar que un juzgado investiga a dos trabajadores de la cárcel de Brieva por darle un móvil a Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel, a cambio de sexo.

La noticia recogía que la asesina de Gabriel Cruz habría estado manteniendo relaciones sexuales con funcionarios y con un cocinero de la prisión, que habría grabado con su teléfono para "chantajear" a la cárcel para conseguir su traslado a una prisión de Barcelona.

Dicha investigación responde a la denuncia interpuesta el pasado verano por la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, quien manifestó que la asesina de su hijo tenía un teléfono móvil en la cárcel.

Ahora, unas 24 horas después de salir a la luz esta información, pese a que la rueda de prensa ya estaba convocada desde hacía una semana, Ramírez ha asegurado ante los medios de comunicación que se ha visto obligada a hablar "como madre de Gabriel".

"Sigo siendo madre y lo seguiré siendo hasta el último día. Cada vez que salgan a mancharlo, a deteriorar su imagen o no se cumplan las condenas saldré a defenderlo", ha dicho Ramírez nada más comenzar la rueda de prensa.

Aunque ha reconocido que durante muchos años ha tenido mucho miedo a la mediatización del caso, ha asegurado que "esta vez no tiene miedo" y, por ello, da "un paso hacia adelante" porque "las víctimas perdemos la capacidad de defendernos si no salimos".

"Nadie me hizo caso"

De esta manera, la madre de Gabriel Cruz ha denunciado que en mayo ella trasladó que había tenido conocimiento de que Ana Julia Quezada mantenía relaciones irregulares con funcionarios, que existían móviles dentro de prisión y que en los vis a vis es posible que se le hubiese entregado dinero, pero ha lamentado que "parece ser que nadie me quiso hacer caso".

Según indica, el mismo día en el que salió en rueda de prensa a contar estas cosas, se hicieron determinados cacheos dentro de prisión. Ramírez ha denunciado que a Quezada se le avisaba previamente de los cacheos que se le hacían, con lo cual, ese móvil salía de la celda de su dueña y acababa "en casa de uno de los funcionarios". Posteriormente, según las fuentes de Ramírez, ese funcionario podría haberle dado ese teléfono, aunque insiste en que "podría haber más de uno".

A lo largo de todo este año la madre de Gabriel Cruz ha seguido recibiendo informaciones con nuevos hechos relacionados con esta situación. "No solo la ayuda para los cacheos o que el teléfono está en casa de uno de los funcionarios, que se ha pospuesto el documental (que está todo grabado menos dos entrevistas), que están esperando a que todo se calme un poco para volver a lanzarlo, que hay movimiento de dinero no solo en los vis a vis por parte de la pareja, sino que también parece ser que hay movimiento de dinero entre los funcionarios que están ayudando", ha denunciado.

Ramírez ha señalado que estos hechos los denunció a la Guardia Civil y ha denunciado que no le dejaron personarse como acusación particular porque a pesar de que haya sido ella quien ha puesto la denuncia y quien lo ha destapado, dicen que no es "perjudicada". "Yo esto todavía no lo entiendo. Cuando me entero de que me deniegan la acusación, recibo un golpe duro no, sino impresionante. Tiro la toalla completamente", ha indicado Ramírez visiblemente emocionada.

Así, ha continuado: "No les voy a decir dónde entré desde el punto de vista psicológico. Tener que mirar aquellos 12 días a ella y aguantar tenía un sentido, y era que mi pequeño apareciera. Pero tener que tirarse un año aguantando sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando... Esto es infinitamente, no más duro, pero sí más largo, tedioso y agotador psicológicamente y físicamente".