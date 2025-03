El trato que buscó la Policía con María León para que el incidente de Sevilla quedara "en nada": "Borra los vídeos"

María León ha revelado que la Policía le ofreció un acuerdo para que todo lo sucedió en Sevilla quedase "en nada". "Le dije que no. Se calló y no dijo nada más. Automáticamente la chica que me detuvo aparece y me leyeron los derechos", cuenta.

María León ha confirmado, en Lo de Évole, que la Policía le dice que todo lo que sucede en Sevilla "puede quedar en nada". Que se puede ir a su casa siempre y cuando borre las grabaciones que ha hecho del incidente. Aparece el mismo señor que me habla de la cultura y me dice que esto se puede quedar en nada, pero borra los vídeos. Le dije que no", cuenta.

"Se calló, y no dijo nada más. Se fue y automáticamente aparece la chica que me detuvo y me leyeron los derechos. Me dicen que le he pegado una patada y un puñetazo", relata la actriz.

De ahí, a prisión: "Me trasladan, y cuando veo dónde me iban a meter mi cuerpo se desconectó y caí al suelo".