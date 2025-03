El trato "denigrante" a María León en la celda: "Me bajó la regla y no me dejaron ni asearme, no me dieron nada"

María León ha hablado sobre el momento en que entra en prisión tras el incidente de Sevilla con la Policía. La actriz cuenta en Lo de Évole que la llevan a una comisaría, "como en las pelis", y que una vez en la celda le baja la regla.

"Me quedé sentada en esa celda y pasó no sé cuánto tiempo. Me quedaba dormida, y al despertar me había bajado la regla del sofocón. Llamé y se lo dije a una chica, pero no me dejaron asearme. No me dieron nada. Era muy denigrante", expresa.

Y narra su salida del lugar: "Un señor hablándome, que era el abogado que mi hermano Alejandro había conseguido. Me dijo que me pusiera unas gafas. No lo entendí. Quería ir al baño y limpiarme. Nada más salir, la prensa estaba en la puerta. Estaba en el calabozo y la noticia ya estaba fuera".