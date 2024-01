Jordi Évole se interesa por saber "qué hubiese pasado" si C. Tangana no hubiera triunfado en la música. "Si hubiese podido dejar de currar y dedicarme a la música y dominar mi tiempo, no hubiese pasado nada", asegura el artista, quien expresa que "eso ya hubiera sido un éxito brutal", porque para él, "controlar tu tiempo es el éxito".

"No ser un currante, sino montar tu propio negocio", añade el compositor, quien recuerda que su trabajo en un restaurante de comida rápida le quitaba "el sueño". "Yo soñaba con mi encargada", subraya el cantante, quien denuncia que en ese trabajo le "mangaron horas" y que incluso llegó a ir a juicio.

"Me deben 600 euros de horas, y llegué a juicio", indica, tras lo que Évole bromea con que ahora le "iría muy bien ese dinero" para su película. "Hombre, con 600 euros no veas. Y es que en aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos con un contrato de fin de semana", recuerda, al tiempo que denuncia que le hicieron un contrato de "15 horas", y luego tenía que trabajar "otras 15 complementarias".