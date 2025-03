El "síndrome del impostor" de María León tras triunfar con su primera película: "¿En serio me están dando premios por divertirme?"

En Lo de Évole, María León ha desvelado sus sensaciones después de que empezasen a caer los premios tras su primera película: "Me parecía una broma, incluso una broma pesada".

María León ha revelado a Jordi Évole qué es lo que sintió cuando, tras su primera película, empiezan a llegar los premios. Cuando caen los galardones. Cuando, como ella misma cuenta, tuvo una especie de "síndrome del impostor". "Me parecía una broma, incluso pesada", expresa.

"¿Me están dando premios por divertirme? Lo disfruté, pero sentía que estaba mintiendo", afirma la intérprete en Lo de Évole.

Además, habla de cómo convive ella con ese éxito: "No quiero estar en la cima de nada. Quiero estar en el camino. Arriba, abajo... Estar en un lugar no me parece nada interesante".