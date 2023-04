Este domingo, a las 21:30 horas en laSexta, Jordi Évole entrevista a Rodrigo Cuevas. La nueva diva del folclore charlará con el periodista en su pueblo, en Asturias, tanto de su vida profesional como de su faceta más personas.

Por ejemplo, el asturiano recordará el bullying que sufría en el colegio. "Me acuerdo que me quedaba en el recreo sin jugar porque la profesora me apartaba de los demás para que no me insultaran", lamenta Rodrigo Cuevas, que critica cómo mientras los niños que le insultaban jugaban, el tenía que estar apartado y se quedaba sin jugar.