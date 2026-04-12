La respuesta de Fernando Tejero cuando le ofrecieron 150.000 euros por salir del armario en '¿Dónde estás, corazón?': "Que salga Cantizano"

Fernando Tejero desvela en Lo de Évole que le ofrecieron mucho dinero para "salir del armario" de manera pública cuando protagonizaba 'Aquí no hay quien viva'.

Fernando Tejero asegura que desde que era pequeño intentó esconder su "pluma" para evitar ser señalado por su entorno. De hecho, ese es el origen de su característica voz ronca, ya que intentó por todos los medios disimular su voz aguda.

"Me observaba: 'Esto no está bien. Esto tampoco'. Y observaba a los hombres heterosexuales y los imitaba", reconoce en el programa de laSexta ante Jordi Évole. "Ese es el primer papel de tu vida", refiere el entrevistador. Él asiente: "Sin ninguna duda. Sí, sí. Porque ya acostándome con tíos y reconociéndome yo y mi círculo de amigos como homosexual, todavía no terminaba de aceptar mi homosexualidad".

"Yo no cuento esto para victimizarme", aclara. "A mí me ofrecieron en su día mucha pasta por salir del armario públicamente y no acepté nunca", añade con orgullo, para después recordar que fue con Pepa Bueno con quien decidió dar ese paso. "Y no porque ella me incitara a que yo lo dijera. No. Me cayó muy bien, estaba muy a gusto y dije 'pues te voy a regalar esto a ti'. Y lo conté, me salió del corazón y lo conté. Y qué liberación", rememora. Sin cobrar. "Yo no quería hacer negocio con eso", insiste.

Y eso que le llegaron a ofrecer 150.000 euros en los 2.000. Un auténtico dineral ahora, pero incluso más para la época. Un colaborador de '¿Dónde estás corazón?', un programa que emitía Antena 3, lo llamó para ofrecérselo. "Yo, en ese momento, dije: 'Que salga Cantizano'. Entonces no había salido tampoco del armario", recuerda. "Ofrécele la pasta a Cantizano, coño, y a mí, déjame en paz", le recalcó.

Otro programa del que no recuerda hoy su nombre también se lo propuso. "Hombre, imagínate. En ese momento, Fernando Tejero sale del armario, desgraciadamente, era un notición", lamenta.

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