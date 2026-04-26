Alejandro Sanz, sobre su relación con Shakira cuando grabaron 'La Tortura': "'Feeling' no digo yo que no hubiera"

Las miraditas entre Alejandro Sanz y Shakira en el videoclip de 'La Tortura' llevan dando que hablar más de 20 años. Jordi Évole está convencido de que algo pasó entre ellos, pero el cantante se lo niega. Aunque 'feeling' sí que había, admite.

"No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella" - 'La Tortura', Shakira y Alejandro Sanz.

Hace ya más de 20 veranos que 'La Tortura' de Shakira y Alejandro Sanz se coló en todas las listas de éxitos de nuestro país y de parte del extranjero. Una colaboración que aún hoy, dos décadas más tarde, sigue dando mucho que hablar. Así se lo recuerda Jordi Évole al cantante en esta entrevista de Lo de Évole en la que el periodista lo ha seguido hasta EEUU para acompañarlo en su gira internacional.

Él escribió algunas partes de aquel temazo, desvela. "Antes, las cosas se hacían por amistad", dice con nostalgia. "Me he preguntado muchas veces de dónde venía Shakira en el videoclip para llegar toda manchada de aceite negro", bromea el periodista. "De ver a tu prima", no puede evitar contestar Alejandro entre risas.

Más allá de las carcajadas, Alejandro explica que esa en concreto fue una parte que se le ocurrió a la cantante colombiana, a la que define como "una crack". "En el trabajo es un 10, hasta que no está todo al milímetro, no para", desvela. Estuvieron toda la noche editando el vídeo.

Pero lo que más recuerda Évole de ese videoclip era la mirada que Alejandro le dedicaba a su compañera. "Una mirada limpia, muy de 'qué amigos somos'", dice con ironía. Y es que Jordi sigue sin creerse que no hayan estado juntos. "Teníais un 'feeling'", insiste. Alejandro lo admite: "'Feeling no te digo yo que no hubiera, pero ella tenía novio, amigo mío, Antonio de la Rúa". "Yo creo que si tú se lo explicas él lo hubiese entendido", dice Évole con media sonrisa.

Él también tenía pareja entonces. "Y ahora te digo una cosa: agradezco que no pasara nada, porque la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas", aclara. "¿Ya no hay tensión sexual?", quiere saber el periodista. "Por supuesto que no. Nosotros siempre estamos con la broma de que sería incesto. Pero agradezco mucho que no pasara eso porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada", insiste Alejandro.

Hoy, el cantante se ha curado el 'corazón partío' con Stephanie Cayo, con quien acaba de hablar por videollamada delante de las cámaras de Lo de Évole.

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