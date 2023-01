"Hoy es el día de Shakira", destaca Dani Mateo, que afirma que en el mundo solo hay un nombre propio: el de Shakira. "La cantante lo está reventando y no me refiero a Piqué", afirma el presentador, que muestra en el plató de Zapeando el tema de la artista colombiana con Bizarrap con dardos a Gerard Piqué: "Le da a su ex hasta en el cielo de la boca y él no sabe ni por dónde le viene".

Incluso, Jordi Évole ha escrito un tuit tras escuchar el tema que ya se ha hecho viral. "Por favor, ¿podría declarar el Gobierno hoy como día festivo para seguir hablando de lo de Shakira tranquilamente?", ha puesto el presentador de Lo de Évole, cuya reacción completa puedes ver en el vídeo de arriba.