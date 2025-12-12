Los guiños de Shakira a Antonio de la Rúa: de cantar 'Días de enero' a decir que con Argentina tiene "un historia de amor"

"Lo que tengo con Argentina es una historia de amor que empezó hace mucho", asegura Shakira en este vídeo durante uno de sus conciertos, donde ha cantando 'Días de enero', su tema dedicado a su ex Antonio De la Rúa.

Alfonso Arús insiste en el plató de Aruser@s que no descarta una reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa. Sobre todo, tras este último vídeo protagonizado por la artista colombiana en el que podría estar mandando varios guiños a su expareja.

"Yo siento que estoy en mi casa", ha asegurado Shakira sobre el escenario, donde ha destacado que lo que tiene con Argentina "es una historia de amor que empezó hace mucho". Además, Tatiana Arús destaca que Shakira ha cantando 'Días de enero', uno de los temas que compuso con De la Rúa.

"Yo lo digo muy en serio, cuando apuesto algo lo hago en serio y estos vuelven", insiste el presentador de Aruser@s, que reflexiona en el vídeo: "Aguantar a Shakira no debe de ser fácil y Antonio de la Rúa la aguantó y se aguantaron mutuamente muchos días, lo que pasa que apareció el de la boquita de fresa y Shakira perdió un poco la cabeza, pero esto ya ha pasado a mejor vida".

