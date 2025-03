La respuesta de un agente de Policía a María León por el incidente de Sevilla: "Me salió con la cultura"

María León revela a Jordi Évole que, cuando preguntó a los agentes por qué empezaron a empujarles, uno de ellos le salió con el tema de la cultura: "No lo entendí. Se refería a que éramos actores".

María León ha contado lo que sucedió en Sevilla con los agentes de la Policía, en un incidente en el que la actriz acaba detenida y en una celda. "Era el fin de rodaje. Acabé a las siete de la tarde de rodar y fuimos a celebrarlo. El último era el cámara, que iba con la bici de uno de los directores y salió con una copa en la mano", relata.

"Le paran. Lo vemos de lejos. Luego aparece otro coche, y de repente llega una lechera. Cuando nos acercamos había mucha violencia en ese círculo. Mucha tensión. Empezaron a empujarnos y yo, que peso 50 kilos, caí y me asusté. No entendía nada. Cogí el móvil y empecé a grabar", cuenta la actriz.

Y, en ese momento, una pregunta: "¿Por qué nos estáis haciendo esto? Deberíais protegernos, no violentarnos. No entendí su respuesta. Me salió con la cultura. Refiriéndose a que éramos actores".