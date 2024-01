Cuarenta y cinco personas se subieron al vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes, una historia que recoge 'La Sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona. Treinta sobrevivieron al accidente, pero solo 16 fueron finalmente rescatados tras 72 días a casi 4.000 m de altura, sin abrigo, sin comida y sin conexión con el mundo exterior. Los Strauch forman parte del grupo de supervivientes que, a su vez, hicieron lo impensable para que sus compañeros sobreviviesen. Sobre esto, precisamente, han hablado con Jordi Évole, en el capítulo 'Los de la Nieve', que se estrena este domingo a las 21:25h en laSexta.

Sentados alrededor de una mesa, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch y Daniel Fernández Strauch han relatado largo y tendido sobre la experiencia que marcó un antes y un después en su vida y en las de sus familias. Pero también en el mundo, pues la noticia llamó la atención de la prensa. Cuando fueron rescatados, los médicos no se explicaban cómo habían podido sobrevivir en esas condiciones. La prensa se preguntaba de qué se habían estado alimentando. Ellos, los supervivientes, no se atrevían a responder con claridad. Cincuenta y dos años más tarde, aseguran sin tapujos que tuvieron que alimentarse de la carne de sus compañeros para poder sobrevivir. También confiesan que no tuvieron opción de no contar lo que habían hecho.

Adolfo Strauch

De hecho, 'Fito' llega a asegurar, a preguntas de Évole, que toda la riqueza que tenían en los Andes eran los cadáveres. "Era lo único que nos podía mantener vivos", expresa. Tanto él como Dani y Eduardo fueron los encargados de cortar los cuerpos para que sus compañeros no supiesen de quién se trataba, como recoge el filme de Bayona. En él, Fito es interpretado por Esteban Kukuriczka. De hecho, el actor se reunía con él y su familia para poder trabajar el personaje, como puede verse en un mensaje publicado en redes sociales. "Con 'Fito' Strauch en pleno rodaje en Montevideo. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y su familia por abrirme las puertas de su casa, de su historia y de su corazón. Siempre se mostró dispuesto a contarme cada detalle. Me alegra haber tenido el honor de interpretarlo".

Adolfo actualmente tiene 78 años. Durante la estancia en Los Andes ejerció el papel de inventor y construyó un aparato para derretir agua y hasta fabricó gafas de sol. Asegura que una de sus preocupaciones era que su familia estuviese llorando su muerte sin que él pudiese comunicar que seguía vivo.

Eduardo Strauch

Eduardo, primo hermano de Fito y un año menor que él, regresa a los Andes cada año para revivir lo sucedido. Para él, la montaña le hizo vivir auténticos horrores pero le dio un camino para ser feliz. Él también se llevará a la tumba el nombre de los compañeros que se vieron obligados a cortar para no morir. "Íbamos selección a los que veíamos más adecuados para ese momento", sostiene en la entrevista con Évole. Es más, relata que el superviviente Javier Methol en enteró cuatro años antes de morir que su mujer no fue troceada. "Estuvo convencido de que habíamos estado comiendo de la mujer", confiesa.