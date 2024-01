Sorprende a Évole

Para Évole, lo que C. Tangana hace para crear música es "magia", mientras que para el artista es "cantar en la ducha". "Yo no sé música, no he ido a clases de canto, ni toco ningún instrumento. No sé las notas, pero tengo la noción de cuándo una armonía cierra", confiesa el artista.