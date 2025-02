La pregunta de una mujer con covid persistente a Fernando Simón: "¿Qué debe cambiar para que se nos tome más en serio?"

"El dolor en las piernas no me deja vivir"

Sandra es una mujer con COVID persistente. Lo es desde que, en 2020, contrae el coronavirus con 48 años. Desde ese momento, la mujer no ha parado de tener síntoma tras síntoma que han hecho de sus días un gran problema. "Se me caía el pelo a puñados, tenía costras en la cabeza...", cuenta Sandra.

Y más cosas: "Problemas digestivos, falta de respiración. De no poder dar dos pasos porque me ahogaba. El dolor de las piernas no me deja vivir. De noche necesito descansar con una almohada entre las piernas. Es la sensación de que soy una anciana".

Es en ese momento cuando lanza una pregunta a Fernando Simón: "¿Qué cree usted que debe cambiar para que se nos tome más en serio?"