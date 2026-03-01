Évole saluda a Juanma Moreno, María Jesús Montero y Diego Cañamero, asistentes a su 'show' con Manu Sánchez: "No he traído a nadie de Vox"

A este espectáculo de Jordi Évole y Manu Sánchez ha ido desde la vicepresidenta del Gobierno hasta el presidente de la Junta de Andalucía, pero, por lo que sea, no hay nadie de Vox. Tampoco está Ayuso, aunque sirva para asustar a alguien.

La charla de Jordi Évole con Manu Sánchez reúne en el teatro a 2.000 asistentes, no solo a seguidores del cómico, sino también a varios representantes políticos que asisten como público mientras se graba esta nueva entrega de Lo de Évole tan especial.

"Entenderéis que salude a una serie de personajes públicos que han venido", señala el periodista antes de mencionar al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; y al exdiputado de Unidos Podemos Diego Cañamero.

Los aplausos se mezclan con silbidos inevitables. La política nunca pasa desapercibida, ni siquiera sentada en una butaca. Pero Évole convierte la situación en leña para la comedia en cuestión de segundos.

"Hostia, no has traído a nadie de Vox"

"Puede alguien pensar: 'Hostia, no has traído a nadie de Vox'", plantea desde el escenario. Tras una breve pausa, remata: "Era por no incomodarles". La sala responde con carcajadas.

El presentador añade que desde ese partido no le invitan a sus actos ni le conceden entrevistas, así que evita "llamar para incomodar", dejando ahí la pullita.

"Ahora se encuentra a Ayuso y se asusta"

Consciente de que Juanma Moreno tiene que marcharse antes de que termine la grabación, agradece que haya hecho un hueco en su agenda. Y, fiel al espíritu televisivo del momento, encuentra un nuevo filón humorístico.

"Como esto es televisión, para que luego no se note que no está, ¿podríamos grabar algunas caras suyas?", propone mirando al presidente andaluz. Le pide un aplauso, una "cara seria como diciendo: 'Esto no'" y culmina con la instrucción más celebrada: "Ahora se gira usted a su derecha, se encuentra a Ayuso y se asusta".

