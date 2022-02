"Cuando escuchas palabras como 'mena', que ahora se dice en los medios, en el Congreso...", pregunta Jordi Évole a Morad, que confiesa que le da "mucha pena ese tema". "He cogido mucha pena, mucha tristeza, malestar. Las personas ya no tienen corazón", afirma el rapero, que critica cuando a algún menor se le denomina como "mena": "Pero si tiene nombre".

"Pero ¿esto qué es, estamos en la época de los nazis con los judíos? ¿Son los judíos y nosotros, los nazis?", se pregunta indignado el rapero, que afirma que lo que más le duele es cuando culpa a los menores no acompañados de violaciones: "Usan a un mena como que él ha violado. Todo el castigo del mundo, a rajatabla con esa persona. Pero los que más violan son los españoles. Los que más pegan a sus mujeres son los españoles. ¿Por qué solo es el mena el que ha violado, el que ha hecho algo? Saca la verdad, di que los españoles también hacen eso".

"¿O es que cuando mi madre enciende la tele, no escucho que han matado a una mujer? A mi madre no le han tocado en la vida y a esa mujer del pueblo de Vigo la mató su marido. Ese no sale, ese sí debería tener una palabra como demonio. Pero ¿al otro le ponen mena porque ha venido debajo de un camión?", reflexiona el joven rapero, que manda un rotundo mensaje: "Pero cuando ya hablamos de niños, cuando hablamos de niños, tú no puedes hablar ni de control ni de nada, estás hablando de un niño".