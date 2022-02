"Mi madre sí que sufrió el racismo de verdad", afirma Morad, que explica que por el contrario él no lo ha sufrido porque ha vivido en su barrio, La Florida, en Barcelona: "La cultura aquí nos enseña que no hay problema en eso".

Eso sí, no siempre fue así. Hubo una época en la que le cambiaron de colegio a uno de jesuitas de pago. "A mi madre le dieron la ayuda para que yo fuese ahí", explica el joven, que recuerda que era "el único marroquí del curso". "Hubo una discusión, la primera vez que me expulsaron. Teníamos un grupo de Facebook. Un chaval empezó a meterse conmigo, conmigo, pam, pam. Cuando yo le respondí para dejarlo mal, ya empezaron los comentarios racistas, que si mono, que si moro de mierda", recuerda Morad.

"Llegué al colegio y me lo encontré y le dije que no se volviera a meter con mi religión y le pegué un puñetazo", explica Morad, que afirma que le echaron: "Yo me puse a llorar cuando le pegué el puñetazo. No me gustó verle llorar al chaval. Me dio rabia, el tonto este, voy a llegar a casa y la que me voy a llevar por su culpa". Pero no era la primera vez que oía comentarios racistas. Morad recuerda cómo cuando iba a comprar con su madre también los escuchaba de niño. "¿Tú quieres ser racista? Apáñatelas tú solo. Mátate solo, a ver dónde llegas siendo racista, mira, 2021. Cuando se meten ahora conmigo por mi raza, yo me río y todo", afirma tajante el joven, que manda un rotundo mensaje a todos eso que le dicen que se vaya a su país.