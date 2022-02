Jordi Évole pregunta a Morad por un mensaje que se encontró el equipo de Lo de Évole al iniciar la búsqueda de las localizaciones para grabar el programa: "Buscando precisamente esta azotea para poder grabar, nos encontramos que empezó a circular un mensaje por el barrio que decía, 'Atención, si llaman de la televisión a las comunidades de vecinos para que les autoricen a grabar desde el terrado, que no den consentimiento porque es para darle bola al Morad, el rapero que apedrea a la Policía y estigmatiza el barrio con sus videoclips'".

"Es que si hablo, voy a decir cosas que no tengo que decir", responde el rapero, que afirma que "hay muchas personas que sienten rabia": "Quieren buscar una excusa sí o sí. Mira este tirado, estaba aquí tirado y ahora va a triunfar. Que va, no les gusta". Además, Jordi Évole le pregunta por sus duras letras contra la Policía. "No es ilegal porque no estoy diciendo nada. Policía corrupta, tal, tal. ¿Si el policía es corrupto, qué le hago? Lo tendré que decir en la canción. ¿Qué hago si aquí los tratan mal? Tendré que dar yo la voz". Por último, el joven también habla en el vídeo de arriba sobre la libertad de expresión y aunque afirma que nadie debería ir a al cárcel por unas letras no se muestra de acuerdo con la actitud de Valtonyc y Pablo Hasel. Puedes conocer sus rotunda crítica en el vídeo: "¿Por qué quieres llegar a juicio y creerte el salvador del mundo?".