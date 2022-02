Con 12 años, Morad entró en un centro de menores junto con sus hermanos tras quitarle la custodia a su madre. Reconoce que este hecho le hizo hacerle más rebelde. "Los pequeños duraron nada, un año", explica el joven, que recuerda que él estuvo más tiempo porque decían que estaba "loco" y la "liaba mucho". Finalmente, Morad terminó en Justicia por varios delitos de robos con violencia. "El que me comí nueve meses no hice nada", afirma Morad, que insiste en que la primera vez que entró en Justicia no hizo nada.

"Yo estaba en el centro, me vino a buscar la Policía. Yo fui a comisaría, llegué al juzgado y me metieron cautelar tres meses", recuerda Morad, que afirma que eso le sentó tan mal que salió más rebelde de ahí: "Ya lo empecé a hacer de verdad". Morad recuerda que empezó a delinquir y a hacer robos con intimidación.