Como dos buenos amigos, Jordi Évole y Juan José Ballesta charlan plácidamente, sin prisas ni otras distracciones, mientras disfrutan de un día de pesca juntos. El actor, conocido en toda España por ser el niño que protagonizó 'El Bola', conversa con el presentador sobre su infancia, su carrera en el mundo del cine, su vida personal y el peso que en ella ejerció la repentina fama que consiguió con tan solo 11 años, cuando ganó el Goya al mejor actor revelación.

Estas son algunas de las frases más destacadas de su entrevista en Lo de Évole:

"El día que dejé de salir en la Superpop, respiré"

Juan José Ballesta, con quien recuerda cómo se convirtió en un fenómeno fan: "Salir en la portada de la 'Superpop' era ser el p*** amo". "Es verdad que había muchas niñas que iban detrás mía", destaca el actor, que confiesa lo bien que se sintió cuando dejó de salir en la revista. "El día que me dejaron de sacar, empecé a respirar porque no podía salir a la calle con las niñas", confiesa el actor del agobio que le supuso ser tan conocido.

"Me molesta que me comparen con actores que han ido a la ruina o a la droga"

Juan José Ballesta niega que sea "un niño prodigio" o un "juguete roto". Afirma que no le ha molestado que le llamen "niño prodigio", pero sí que le "comparen con actores que su vida ha ido a la ruina, a la droga, o con la de algunos que han hecho mucho y luego se han olvidado de ellos". Yo siempre he sido yo y siempre he llevado mi camino, y no me ha gustado que me comparen con nadie", manifiesta.

"Soy hiperactivo de grado alto con déficit de atención"

"Soy hiperactivo de grado alto con déficit de atención. Hiperactivo puro", explica. "Pero vamos, que yo no me lo noto, porque soy así de toda la vida. Siempre he sido un nervioso", relata. De pequeño le querían medicar, pero su madre le apuntaba a actividades extraescolares deportivas y así conseguía "encontrar el equilibrio". "Yo llegaba del colegio y me subía por las paredes. Siempre he sido muy movido", reconoce ante su entrevistador, pero afirma que nunca ha tenido ningún problema por ello. En los rodajes, donde hay muchos ratos muertos entre toma y toma, se "lía a marear la perdiz".

"Yo no tenía lo que otros niños tenían"

Ballesta se muestra orgulloso de sus orígenes, de su familia y del piso del IVIMA en Parla en el que creció, a pesar de las "penurias". "Yo no tenía lo que otros niños tenían. Pedía una bicicleta chulísima para Reyes y no me la podían traer, porque no había, y otras veces sí había", expresa.

"No te pases chaval, que te tiro al agua"

Sus padres, que le tuvieron cuando solo tenían 16 años, son fundamentales en su vida e incluso les ha acompañado "muchas veces" de fiesta o al gimnasio. En el caso de su padre, dice que él "no liga mucho". Sin embargo, su madre "se los lleva a todos de calle", e incluso la confunden con su novia cuando va al gym con ella. Una confesión que lleva a Évole a bromear sobre este asunto.

"No te metas con nadie, pero si te pegan, defiéndete"

Juanjo Ballesta fue víctima de bullying en el colegio cuando era un niño, y recuerda cómo su madre "bajaba muchas veces a la puerta del colegio" a separarle en las peleas. "Mi madre siempre estaba ahí para defenderme", destaca, mientras que indica que su padre "estaba trabajando". "Él siempre me decía que nunca me metiera con nadie, pero que no me dejara pegar por nadie. O sea, que nunca me dejara poner la mano encima por nadie. Me decía: 'Si te pegan, pega', y yo le diría lo mismo a mi hijo", reconoce.

"Es y será la mujer de todas mis vidas"

El actor reflexiona sobre su separación de la madre de su hijo y su pareja durante 15 años. "Se fue el amor. Llevábamos juntos desde muy pequeños, aunque me dejó ella, sinceramente", explica. Ballesta reconoce que "debería haber ido" a un psicólogo en esa época, pero no lo hizo: "Esa sensación de tener todo el día un apretón en el pecho y ganas de llorar... se pasa muy mal".

"Perdimos un hijo y se fue un cachito de mi corazón"

En diez años, Ballesta se ve "en el campo, con animales y con una niña". "Me quedé con las ganas de una niña y, además, perdimos un niño Vero y yo", recuerda el actor, quien señala que le tuvieron que hacer "el legrado" a su expareja. "Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el corazón y no sonaba", relata Ballesta, quien dice que, en ese momento, se fue "un cachito" de su corazón.