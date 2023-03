Juan José Ballesta afirma que pese a que haya habido épocas "en las que haya hecho menos cine" y haya participado en programas "blancos", hay algunos en los que no saldría, como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'. "No me vas a ver en esos programas, y yo no digo que sean malos, pero cada uno lleva su carrera como quiere y yo sé cómo enfocar mi carrera y, personalmente, pienso que eso es pan para hoy y hambre para mañana", expresa el protagonista de 'El Bola'.

"Hay cosas que no me salgo de mi línea. Llevo muchos años en la industria y sé cómo llevar mi carrera, y yo creo que hay cosas y varios programas que no se deben de tocar, por lo menos yo", manifiesta Ballesta, quien revela que le han ofrecido ir a 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' en rachas en las que "no iba bien de dinero", y le ofrecieron "mucho dinero", pero no lo ha aceptado. "Siempre he aguantado esperando que me llegara un buen proyecto, y al final me ha llegado", subraya.