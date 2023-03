Jordi Évole entrevista al actor Juan José Ballesta mientras disfrutan de un día de pesca en el campo. Durante la jornada, el periodista aprovecha para preguntarte a Ballesta sobre sus orígenes, la enorme fama que alcanzó tras su papel en 'El Bola' y cómo ha sido su vida después del 'boom'. Ballesta, por su parte, habla sin tapujos sobre todos los temas, siempre destacando el importante papel que ha tenido su familia en su vida. Así, esta entrega de Lo de Évole mezcla momentos de humor, con otros más emotivos y sinceros.

Tras la entrevista, Jordi Évole ha reconocido que Juan José Ballesta le ha "conquistado completamente". "Es uno de los nuestros, no renuncia a lo que fue". Y es que Ballesta se muestra en todo momento orgulloso de sus orígenes, de ser parte de una familia "humilde" que vivió en una casa de IVIMA en Parla, y demuestra tener los pies en la tierra al trabajar "haciendo chapuzas" cuando no le llegan papeles.

Se sincera sobre el mal momento que pasó tras romper con la madre de su hijo

Vero, la madre de su hijo Juanjito es, tal y como él mismo la define, la mujer de todas sus vidas, tras lo que reconoce que lo pasó "muy mal" cuando rompieron. "Estuve un año y medio largo como con depresión, malísimo". "No podía concebir la vida sin Vero, tenía mucha dependencia", recuerda, al tiempo que reconoce que se arrepiente de no haber ido a un psicólogo cuando estaba tan mal.

Las "penurias" que pasó cuando era niño

"Cuando era pequeño, he comido macarrones durante varios días. Mi padre trabajaba en la obra y mi madre también estuvo un tiempo porque no llegábamos a fin de mes", recuerda, a lo que añade que "han sido siempre una familia de currantes, muy humildes y de poco dinero". Así, el actor reconoce que se ha criado "en unos pisos del IVIMA que daban a las familias desfavorecidas que no tenían dinero, a padres jóvenes" en Parla.

Fue víctima de bullying en el colegio

Juan José Ballesta también habla sin tapujos con Jordi Évole sobre el bullying que sufrió en el colegio siendo solo un niño. "Me tuve que cambiar de colegio porque los chavales me insultaban", señala el actor, al tiempo que destaca que "ha habido mucha envidia" durante su niñez. "Además, tuve un infarto en la cabeza del fémur y no podía andar, así que me tuvieron que poner un aparato de hierro, y los niños se metían mucho conmigo por eso, me llamaban 'Forrest Gump' cuando era pequeño", recuerda.

Explica por qué dejó el cine en su momento de mayor fama

En el momento en el que Juan José Ballesta era el "Justin Bieber español", el actor se retiró del cine. "Esa vida no me gustaba. No podía salir, no podía hacer mi vida, y no podía ir con mis amigos o familia", recuerda, al tiempo que destaca que "no era feliz". Así, un día, mientras estaba en un parque, un amigo le ofreció trabajar de marmolista por 700 euros, algo que Ballesta aceptó. "Me daba paz y trabajaba tranquilo, haciendo otra cosa diferente. Curraba 12 horas al día y a destajo, y creo que fue una época muy necesaria", afirma.

"Hacer chapuzas", su trabajo fuera del mundo de la interpretación

En la actualidad, el actor sigue cogiendo trabajos que le salen fuera del mundo de la interpretación, ya que, tal y como él mismo cuenta, prefiere eso a no hacer nada. "Si tengo que ir a pintar un piso con mi padre, voy. Si me llama mi amigo Ángel, que monta hornos, me voy con él a montar hornos", afirma, al tiempo que recuerda que en una época en la que no le salían proyectos, también trabajó como jardinero: "Me ponía a limpiar con la cortahílos y me ponía tibio de césped, y metía la pata y me picaban todas las avispas".

Confiesa una de las "mayores locuras" que ha hecho en su vida

Juan José Ballesta confiesa a Jordi Évole "una de las pocas locuras" que ha hecho en su vida. "Ha sido una cagada", reconoce, tras lo que el director de 'Lo de Évole' no puede evitar reaccionar: "Yo estoy en una fiesta de cumpleaños con unos colegas, y al rato me doy cuenta de que has tatuado a mi hijo, y no me haría ni pu** gracia". Y es que tal y como confiesa el protagonista de 'El Bola', un día que se tomó "tres cervezas", se tatuó a sí mismo en el brazo y el pecho, e incluso tatuó a algún amigo de su hijo "una 'J' en la mano".

El motivo por el que no toma alcohol ni ha probado las drogas

Lejos de lo que pueda pensar la gente, Ballesta afirma que no ha tomado drogas, ni si quiera en su época de mayor 'boom'. "He visto a mucha gente ponerse hasta el culo y ofrecerme, pero yo tenía las cosas claras. Lo primero, porque lo he vivido en mi familia con mi tío. Mi tío fue toxicómano y murió de la droga, y lo pasamos muy mal todos", recuerda, al tiempo que señala que, además, se ha criado "en un barrio con mucha droga" y ha visto "a muchos amigos perderse". Además, en este vídeo, explica por qué en la actualidad tampoco bebe alcohol.

Habla sobre uno de los peores momentos de su vida: "Perdimos un hijo"

"Perdimos un niño Vero y yo", recuerda el actor, quien señala que le tuvieron que hacer "el legrado" a su expareja. "Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el corazón y no sonaba", relata Ballesta, quien dice que, en ese momento, se fue "un cachito" de su corazón. "Además, no llevamos a Juanjito al cole ese día para que escuchara los latidos del corazón él también, y nos quedamos todos en shock, no sonaba nada", cuenta. Ahora, mirando al futuro, espera poder ser padre de "una niña", algo que de verdad desea, y bromea con que la llamará 'Juanjita'.