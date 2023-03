Juan José Ballesta comenta con Jordi Évole que en diez años se ve "en el campo, con animales y con una niña". "Me quedé con las ganas de una niña y, además, perdimos un niño Vero y yo", recuerda el actor, quien señala que le tuvieron que hacer "el legrado" a su expareja. "Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el corazón y no sonaba", relata Ballesta, quien dice que, en ese momento, se fue "un cachito" de su corazón.

"Además, no llevamos a Juanjito al cole ese día para que escuchara los latidos del corazón él también, y nos quedamos todos en shock, no sonaba nada", cuenta el protagonista de 'El Bola', quien espera que su hijo no recuerde aquello. "¿Y cómo le vas a poner a tu niña?", le pregunta el director de 'Lo de Évole', tras lo que Ballesta bromea con que la llamará "Juanjita".