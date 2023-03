Juan José Ballesta afirma que no le ha molestado que le llamen "niño prodigio", pero sí que le "comparen con actores que su vida ha ido a la ruina, a la droga, o con la de algunos que han hecho mucho y luego se han olvidado de ellos". Yo siempre he sido yo y siempre he llevado mi camino, y no me ha gustado que me comparen con nadie", manifiesta.

Así, defiende que no se considera "ningún juguete roto, ni ningún niño prodigio". "Yo he seguido siempre trabajando, siempre he tenido curro. He tenido épocas de parón, como todo el mundo, pero siempre he estado ahí, y sigo estando. A la vista está", expresa Ballesta.