Lolita se sincera con Jordi Évole sobre su vida sexual: "He hecho mucho el amor"

La artista ha confesado que es una mujer "sexual y sensual", dejando claro que ahora está soltera. "No tengo pareja ni amante", ha señalado, reconociendo que está convencida de que "cuando tenga que ser, será".

Lolita Flores se ha sincerado con Jordi Évole sobre su vida sexual. La artista no ha dudado en aclarar qué papel juega el sexo en su vida a medida que va cumpliendo años. "Me gusta y soy activa", ha reconocido.

Sin embargo, ha señalado que ahora mismo no tiene porque "no tiene pareja ni amante ni tiempo". Lolita ha confesado que a ella no le gusta salir a buscar esas cosas, destacando que está convencida de que aparecen "cuando menos te lo esperas".

Tampoco es de juguetes eróticos y, cuando el presentador del programa le ha preguntado si tiene el satisfyer, ella ha respondido que se lo regalaron, pero que lo volvió a regalar porque necesita "tocar y besar". "No me gusta el plástico", ha afirmado, señalando que se conforma con el "onanismo", con su "piel y su olor".

"He tenido muy buena cama, y la tengo", ha recalcado, desvelando que ella ha amado mucho y le han amado mucho. "He hecho mucho el amor", ha asegurado, destacando que ahora está bien y no le hace falta tener un amante o tener que hacer el amor.