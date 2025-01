Lolita revela cómo fue la conversación con Carmen Ordóñez tras enamorarse de su exmarido: "Fue complicado"

Lolita ha revelado a Jordi Évole cómo fue la conversación que mantuvo con Carmen Ordóñez, con quien mantenía una gran relación, acerca de Paquirri. Acerca del exmarido de Ordóñez, de quien la artista se enamoró y sobre el que mantuvieron una conversación por teléfono.

"Complicado. Fue complicado. Ella ya estaba separada de Paco, la llamé y le dije, 'Carmen, me ha pasado esto'. Me dijo, 'no me importa. Ojalá algún día te cases con él para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos", cuenta Lolita a Évole.

Y añade cómo fue su ruptura con Paquirri: "Me deja por teléfono. Me dijo, 'quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja'. Le dije, 'te vas a tener que casar con ella'. 'Eso ya lo veremos', me respondió".