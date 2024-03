A lo largo de su carrera, Albert Pla se ha caracterizado por cargar contra todo y contra todos, tanto en el escenario como fuera de él. El artista recuerda la única ocasión en la que ha ido a juicio por una de sus declaraciones, al afirmar que había que "cargarse a los de Podemos y Ciudadanos antes de que empezaran a tener guardaespaldas", algo que él mismo recuerda junto a Jordi Évole.

"Tuve que ir a declarar a juicio en Valencia. Fue ridículo, una tontería. El juez me pregunta si quiero matar a alguien, le dije que no. Me dijo: '¿A quién votas?'. Mi abogado me dijo que a Podemos y yo dije que a Podemos", reconoce.

Finalmente, Pla fue condenado a pagar 100 euros por estas declaraciones, una falta por amenazas en las que no ejerció el derecho de rectificación.