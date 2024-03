Albert Pla y Jordi Évole dialogan mientras peinan a un caballo, un animal que generan lástima en el cantante. "Siempre pensé que un animal haya nacido para que yo le ponga el culo encima... No deja de parecerme feo", lamenta. El periodista pregunta si ha habido algún político al que Pla haya admirado, poniendo como ejemplo a Nelson Mandela.

El cantante recuerda la polémica que hubo en el funeral de Mandela, con un intérprete de lenguaje de signos que no debía estar en la ceremonia, un día en el que comprobó que "el sistema mundial de seguridad no funciona". Évole también le pregunta a Pla si le gustaría ser "referente", lo que desencadena su reflexión.

"Creo que a veces la muerte es más importante que la vida. Puedes estar viviendo y hacer cosas y depende de cómo te mueras... Una vez vi una foto de un señor murió follándose a una gallina porque le cayó a una piedra. ¿Qué hubiera pasado si le llega a pasar a Pablo Picasso? Sería el tío que murió follando a una gallina. Como yo no he hecho nada y espero que no me fotografíen mucho... Mejor quemarlo todo", afirma.